Иркутская область вошла в ТОП-3 самых неэкологичных субъектов РФ

Иркутская область, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область по итогам весны 2019 года занимает 83-е место из 85 в национальном экологическом рейтинге. Исследование проводила общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».

По данным общественников, в Приангарье природоохранный индекс составляет 25 баллов из 100, промышленно-экологический – 36 из 100, социально-экологический – 39 из ста, а сводный – 38 из 100. Рейтинг был рассчитан на основании анализа нескольких источников информации об экологических событиях, происшествиях и проблемах – обращений граждан, данных о проведенных мероприятиях от общественников, мониторинга СМИ, ответов контролирующих органов на поступившие жалобы, а также информации от региональных органов власти и групп волонтеров.

Как определили эксперты «Зеленого патруля», менее экологичны, чем Приангарье, только Челябинская и Свердловская области. На вершине рейтинга – Тамбовская область, Алтайский край и республика Алтай.