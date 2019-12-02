|Общество
|03.12.2019
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Иркутская область заняла четвертое место в рейтинге регионов конкурса «Туристический сувенир-2019»
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Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область заняла четвертое место в рейтинге регионов конкурса «Туристический сувенир-2019». Данные опубликованы на официальном сайте конкурса.
Тройку лидеров представляет Удмуртская республика (635 баллов), Башкортостан (330 баллов) и Бурятия (287 баллов). Приангарью присуждено 229 баллов.
Всего для участия во всероссийском конкурсе «Туристический сувенир-2019» было заявлено 2349 сувениров из 66 регионов страны. При составлении рейтинга учитывалось общее количество проектов от региона, а также результаты общенационального финала всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в Саратове.