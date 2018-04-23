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20.04.2018

Иркутская область намерена сотрудничать с одним из крупнейших туроператоров России

Иркутская область, 20.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Агентство по туризму Иркутской области заключило соглашение о сотрудничестве с одним из крупнейших туроператоров России TUI. Об этом сообщила руководитель регионального ведомства Екатерина Сливина. Подписание соглашения состоялось в Иркутске 20 апреля 2018 года, сообщает пресс-служба регправительства.

– Это важное событие для туристской отрасли Приангарья, ведь туроператор TUI делает акцент на развитие внутреннего туризма. Этот партнер поможет нам привлечь больше россиян в Иркутскую область. Сегодня компания имеет договоренности о сотрудничестве с 27 субъектами Российской Федерации, – рассказала Екатерина Сливина.

В рамках соглашения стороны намерены способствовать формированию в Байкальском регионе единого туристического пространства, поддерживать региональные туристские проекты и продукты, оказывать содействие в создании новых межрегиональных брендовых маршрутов и привлечению потоков иностранных туристов в регион.

Как отметила Екатерина Сливина,  акцент в совместной работе будет сделан на продвижение туристских продуктов Иркутской области, в том числе на увеличение продолжительности турсезона, потому что именно крупные туроператоры консолидирует большое количество туристского продукта в РФ. В рамках сотрудничества будут развиваться новые перспективные туристские направления, осуществляться разработка новых маршрутов для привлечения российских туристов к путешествиям по своей стране.

– Сегодня  специалисты TUI  планируют тщательно изучить потенциал Иркутской области, которая располагает обширными туристскими ресурсами: природными, культурно-историческими, оздоровительными. Задача туроператора - сформировать новый конкурентоспособный по цене пакетированный турпродукт с возможностью его онлайн-бронирования и оплаты на сайте компании. Также мы планируем на постоянной основе поддерживать социальные проекты в регионе и мероприятия событийного туризма, – рассказал заместитель генерального директора ООО «ТТ-Трэвел» (торговый знак TUI) Александр Сирченко.

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