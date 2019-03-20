Иркутская зоогалерея переедет на территорию «Фортуны» к лету

Иркутск, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская зоогалерея переедет на территорию предприятия «Фортуна» до начала лета.

Это озвучили в рамках трехстороннего соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, которое заключили администрация Иркутска, предприятие «Фортуна» и центр помощи животным «Иркутская зоогалерея», сообщает пресс-служба мэрии.

Проект соглашения и «дорожную карту» переезда «Иркутской зоогалереи» обсуждали больше месяца во время рабочих встреч во главе с и.о. заместителя мэра-председателя комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталием Барышниковым. В них принимали участие руководители зоогалереи и предприятия «Фортуна», представители мэрии, судебные приставы, архитекторы, юристы.

Согласно документу администрацией города достигнута договоренность с предприятием «Фортуна» о размещении зоогалереи на земельном участке в центре города по адресу: Иркутск, ул. Карла Маркса, 50, ориентировочной площадью 2,5 тысячи квадратных метров безвозмездно сроком на пять лет. Также компания «Фортуна» будет оказывать финансовую помощь при строительстве нового сооружения для размещения животных зоогалереи.

– В рамках трехстороннего соглашения администрация города в пределах своих полномочий, в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами Иркутска готова обеспечить стабильные, благоприятные условия для взаимных интересов сторон, – отметил Виталий Барышников.

– Наши взаимоотношения с руководителями зоогалереи будут выстраиваться по двум направлениям. Первое, это договор аренды земельного участка, который мы передаем безвозмездно под строительство нового помещения. Всю ответственность перед регулирующими, правоустанавливающими, проверяющими органами несут руководители зоогалереи. Вторая часть сотрудничества заключается в финансовой помощи для того, чтобы этот проект реализовался в те сроки, которые перед нами стоят, – отметил генеральный директор компании «Фортуна» Михаил Замаратский.

Предприятие «Фортуна» совместно с «Иркутской зоогалереей» разработали и согласовали проект размещения зоопарка. Сейчас на земельном участке уже работает строительная бригада. Запланированы подведение инженерных сетей, подключение к электропитанию и монтаж основного помещения с вольерами для животных.

– Как только помещение будет готово, мы начнем перевозить животных. Затем – оборудование, вольеры, в общем, то, что может пригодиться на новом месте. Полностью освободить территорию историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» нам необходимо не позднее 25 мая, – рассказал директор «Иркутской Зоогалереи» Вадим Ивушкин.

Напомним, территория Иерусалимского кладбища является объектом культурного наследия. Требования законодательства об охране таких объектов не позволяют размещение на них любых хозяйствующих субъектов.