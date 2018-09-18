Иркутская зоогалерея просит помощи для вакцинации подброшенных котят

Иркутск, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской зоогалерее на попечении находятся 28 котят, которых нашли выброшенными на улице. Всех животных нужно провакцинировать. Иркутян просят помочь в сборе средств, сообщается на странице зоогалереи в соцсети «ВКонтакте».

– Очень постарались коробочницы, которые собирают за деньги детёнышей на Центральном рынке, а потом полуживых вываливают целыми коробками где-нибудь в укромном месте, например среди зарослей в парке. Мы уже не первый раз случайно (во время сбора одуванчиков) натыкаемся на такие «клады» и не можем пройти мимо, – говорят в зоогалерее. – Мы уже потратили все свои запасы и смогли докупить всего 10 доз вакцины. А нужно ещё её очень много, плюс кучу глистогонного, фронтлайна и хорошего корма.

Сейчас зоогалерее требуется 35 тысяч рублей. После того как котята будут привиты, для них подыщут новых хозяев.

КООРДИНАТЫ:

Сбор средств всегда ведётся только на карту Сбербанка нашего руководителя (Вадим Евгеньевич), привязанную к телефону: 89643511711.