ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Общество
19.09.2018

Иркутская зоогалерея просит помощи для вакцинации подброшенных котят

Иркутск, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской зоогалерее на попечении находятся 28 котят, которых нашли выброшенными на улице. Всех животных нужно провакцинировать. Иркутян просят помочь в сборе средств, сообщается на странице зоогалереи в соцсети «ВКонтакте».

– Очень постарались коробочницы, которые собирают за деньги детёнышей на Центральном рынке, а потом полуживых вываливают целыми коробками где-нибудь в укромном месте, например среди зарослей в парке. Мы уже не первый раз случайно (во время сбора одуванчиков) натыкаемся на такие «клады» и не можем пройти мимо, – говорят в зоогалерее. – Мы уже потратили все свои запасы и смогли докупить всего 10 доз вакцины. А нужно ещё её очень много, плюс кучу глистогонного, фронтлайна и хорошего корма.

Сейчас зоогалерее требуется 35 тысяч рублей. После того как котята будут привиты, для них подыщут новых хозяев.

КООРДИНАТЫ:

  • Сбор средств всегда ведётся только на карту Сбербанка нашего руководителя (Вадим Евгеньевич), привязанную к телефону: 89643511711.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске