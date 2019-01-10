ТЕМЫ
Архив
< Январь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Общество
11.01.2019

Иркутская зоогалерея с 1 января закрыла прием животных

Иркутск, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская зоогалерея с 1 января 2019 года закрыла прием животных – как диких, так и домашних, включая кошек и собак. По словам координатора зверинца Людмилы Ивушкиной, денег сейчас с трудом хватает на то, чтобы прокормить и вылечить уже имеющихся на содержании.

Всего, кстати, в зоогалерее сейчас насчитывается более 160 видов животных. Точное количество по головам установить непросто – постоянно то поступают новые постояльцы, то съезжают предыдущие.

– Если учитывать самые крупные виды, не считая, скажем, хомяков или экзотических тараканов то таких в зоопарке около трехсот животных, – отметила Людмила Ивушкина. – А вообще сейчас у нас нет, например, ни одной свободной карантинной клетки. Этой весной выпустим подлеченных подранков, станет полегче.

Впрочем, в особых случаях животных принимать будут, в том числе и из других регионов – если это какие-либо редкие виды, специалистов по уходу за которыми не найти поблизости, подчеркнула координатор зоогалереи. Так, например, сотрудникам зверинца пришлось повозиться с лебедем-подранком, поступившим в конце прошлого года. К птице с трудом нашли подход, она долго не набирала вес. Как пояснила Людмила Ивушкина, в Бурятии, откуда привезли лебедя, без должного ухода он бы очень быстро погиб.

– Тем не менее менять формат работы и становиться контактным зоопарком, куда охотнее идут посетители, мы не будем, – заявила координатор галереи.

Напомним, в прошлом году зверинец принял рекордное число животных-подранков – 646, что почти на сотню больше, чем в предыдущем.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске