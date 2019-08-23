Иркутская зоогалерея станет зоопарком 29 августа

Иркутск, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Открытие нового здания Иркутской зоогалереи с названием «Иркутский зоопарк» запланирован на 29 августа. На участке предприятия «Фортуна» разместят 150 видов животных общей численностью около тысячи особей, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Часть зверей уже перевезли с прежнего места расположения – мемориального комплекса «Иерусалимская гора», пояснил заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Виталий Барышников.

– Возведение нового здания – результат трехстороннего соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Иркутска, предприятием «Фортуна» и центром помощи животным «Иркутская зоогалерея». Корпус зоопарка расположили на улице Карла Маркса, 50. Пока адрес не внесен в справочники, ориентиром для посетителей может стать авторынок. Площадь земельного участка – более 2,5 тысяч квадратных метров. При возведении были выполнены все требования для комфортного пребывания животных, удобства и безопасности посетителей, в том числе маломобильных групп населения. Кроме этого, на данной площадке планируется создание зоны для отдыха. Местом притяжения станет зоопарк, а в непосредственной близости начинается благоустройство набережной реки Ушаковка, – отметил Виталий Барышников.

По информации генерального директора компании «Фортуна» Михаила Замарацкого, земельный участок, на котором возведено здание, передан в аренду владельцам зоопарка безвозмездно сроком на пять лет. При проектировании сооружения учитывались все требования к подобному объекту, подведены необходимые коммуникации. В настоящий момент продолжаются внутренние работы по отделке помещений, ведется благоустройство прилегающей территории и обустройство парковки. Завершить все работы планируют до ноября этого года.

Что касается прежнего места размещения животных, то окончательный их перевоз планируют завершить до конца сентября, после чего сооружения будут демонтированы, а на месте будет продолжено благоустройство мемориального комплекса «Иерусалимская гора».