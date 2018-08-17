Иркутских авиастроителей поздравляют с профессиональным праздником

Иркутская область, 19.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Первые лица Иркутской области поздравляют авиастроителей с профессиональным праздником.

Дорогие земляки!

Уважаемые ветераны и сотрудники авиастроительной отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем авиастроителя!

Для нашей области этот праздник имеет особое значение. Ведь отрасль авиастроения была и остается одним из основных факторов экономического развития региона, предметом особой гордости всех жителей Приангарья.

В этот праздничный день мы от всей души поздравляем коллектив Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут». Трудно переоценить роль и значение этого старейшего и динамично развивающегося предприятия в жизни нашего региона. Внедрение современных технологий, инновационных инженерных и управленческих решений позволяют заводу выполнять полный цикл работ по производству авиационной техники, но быстро осваивать и запускать в серию новейшие виды самолетов. За свою историю, насчитывающую более 85 лет, завод выпустил около семи тысяч машин разных типов, которые поставлялись в 40 стран мира. В течение последних лет вся страна с волнением следила за началом производства и запуском пассажирских самолетов семейства МС-21.

Безусловно, все достижения предприятия – это результат слаженной и профессиональной работы его коллектива и руководства. Сейчас на заводе трудится более двенадцати тысяч человек. Отрадно, что значительная часть дружного коллектива – это молодые люди. Не забывают здесь и о ветеранах отрасли – высокая оценка их опыта и наставничества позволяет обеспечивать преемственность лучших практик. Предприятие стало альма-матер для многих династий высококлассных специалистов.

Говоря о производстве, нельзя не вспомнить и о том, что уже более восьмидесяти лет профессионалов для авиастроительной отрасли готовит Иркутский авиационный техникум. За годы своего существования он стал одним из крупнейших средних профессиональных заведений России, здесь ежегодно обучается более тысячи студентов. И сегодня техникум – это учебное заведение, оснащенное по последнему слову техники, обладающее мощной материально- технической базой и профессиональным педагогическим коллективом.

Кроме того, с 1954 года в областном центре готовит кадры для отрасли высшее учебное заведение, ныне – Иркутский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации. За эти годы иркутский филиал подготовил около пяти тысяч специалистов, выпускники филиала работают в 28 регионах Российской Федерации.

От имени депутатского корпуса Приангарья выражаю искреннюю признательность всем труженикам авиастроительной отрасли – вашими стараниями подняты в воздух тысячи воздушных судов, растет и расцветает наше родное Приангарье! Желаю вам здоровья, благополучия и мирного неба!

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка