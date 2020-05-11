Иркутских специалистов и общественников приглашают к участию в вебинаре по проблемам аутизма

Иркутск, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутск 20 мая 2020 в 11.00 состоится вебинар «Современные методы диагностики РАС у детей и молодых людей».

Как сообщают организаторы, его ведущая – директор АНО «Иркутский центр абилитации», эксперт комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты Иркутской области Серафима Мельник.

Вебинар пройдет в интерактивном формате: специалистов по работе с людьми с расстройством аутистического спектра организаторы приглашают совместно обсудить современные методы диагностики РАС, золотой стандарт диагностической работы. Кроме того, участники познакомятся с основными диагностическими критериями, рассмотрят от каких прочих состояний необходимо отличать РАС, поделятся практическим опытом.

Мероприятие состоится в рамках проекта АНО «Иркутский центр абилитации» под названием «Шаг в большой мир», который реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.

В назначенное время к нему можно подключиться на канале ОГКУ «Ресурсный центр по поддердке НКО Иркутской области» https://www.youtube.com/channel/UCQHxhUz1SaBIe90fkgb-iJw . В дальнейшем вебинар будет доступен в записи.

Мероприятие организовано ОГКУ «Ресурсный центр по поддержке НКО Иркутской области» в рамках проекта «Образовательная среда».