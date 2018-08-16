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16.08.2018

Иркутских волонтеров приглашают на встречу в Ботаническом саду ИГУ

Иркутск, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ботаническом саду биолого-почвенного факультета ИГУ 22 августа в 18.00 состоится встреча для тех, кому небезразличны проблемы экологии, кто хотел бы познакомиться с деятельностью природоохранных организаций разных стран.

Как сообщает пресс-служба ботанического сада, встречу проводит волонтёр в сфере экологии и охраны окружающей среды Сергей Романцов из Владивостока, который расскажет о своём опыте работы в России и США, а также о том, как можно включиться в существующие волонтёрские программы. Эти программы предлагают прекрасную возможность увидеть и освоить различные техники и мероприятия в сфере охраны окружающей среды, которые проводятся на северо-западе США в штате Вашингтон.

Встреча может быть интересной молодым людям, образование или работа которых связаны с экологией или лесопользованием, и которые хотели бы расширить свой опыт и приобрести новые знания и опыт.

Адрес: ул. Кольцова, 93, телефон для справок: (3952) 41-34-76.

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