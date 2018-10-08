Иркутские автомобилисты помогли на дороге дальнобойщику из Симферополя

Иркутская область, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Дальнобойщик из Симферополя перевозил из Читы в Канск 37 лошадей. На берегу Байкала он попал в ЧП – мужчине помогли автомобилисты из Приангарья.

О происшествии стало известно из соцсетей. Около поселка Култук Слюдянского района 53-летний Олег Клименко остановился, услышав в фуре странный звук – как оказалось, на крутом повороте упал один из перевозимых коней. Подняв животное, он оступился при выходе из фургона и упал на землю.

Как сообщается в паблике « ДТП38RUS Иркутск » в соцсети «Вконтакте» мужчина серьезно ударился головой и почувствовал сильную боль в правой ноге, но все-таки смог подняться, доковылять до кабины, и сесть за руль. Доехав до Култука, Олег решил сделать привал на стоянке около трассы. Но выйти из грузовика уже не смог – нога подвернулась, и он вновь упал.

– Он полетел прямо на проезжую часть, нам под колеса, – рассказывает иркутянка Алина Реброва, которая в этот момент проезжала мимо. – Муж чудом вывернул руль, чтобы его не сбить, и затормозил. Выходим, чтобы спросить, что случилось, а водитель корчится от боли и даже встать не может.

Дмитрий и Алина Ребровы вызвали дальнобойщику скорую помощь, но оставлять его одного на обочине не стали. Медики диагностировали у него сильный ушиб. Мужчина отказался от госпитализации: ему нужно было в срок доставить груз, но ехать дальше в таком состоянии он не мог. Тогда неравнодушные супруги, переживая, что впереди – сложная дорога-«серпантин», бросили клич о помощи в соцсетях. Помощи долго ждать не пришлось. Буквально через несколько минут на пост откликнулся 25-летний иркутянин, который предложил сесть за руль фуры, и довезти дальнобойщика до Канска. Доехали они за ночь.

В итоге Олег Клименко проведет в Канске, как минимум, еще одну ночь. Туда к нему уже спешит сын, который взял билет на самолет. Он доставит фуру с отцом в родной Симферополь.

– Очень удивился, что помощь пришла так быстро, – сказал Олег Клименко. – Как только информация попала в соцсети, мне начали звонить десятки людей. Спасибо, иркутяне, никогда не забуду вашей доброты.