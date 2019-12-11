Иркутские эксперты рассказали, на что обратить внимание при подготовке к Новому Году

Иркутская область, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителям Приангарья, чтобы удачно провести Новый Год, следует быть осторожнее при покупках товаров по акциям, не есть прошлогодние салаты и остерегаться мошенников. Об этом и многом другом, что стоит учитывать при подготовке к праздникам, рассказали представители регионального управления Роспотребнадзора и ГУ МВД по Иркутской области. Начальник отдела надзора за питанием населения управления Роспотребнадзора Нина Астраханцева отметила, что стоит настороженно относиться к массовым предновогодним акциям и скидкам. Она подчеркнула, что на товары по акциям распространяются те же требования закона о защите прав потребителей, что и на остальную продукцию. То есть, их можно обменять в течение 15 дней, если не подошли по цвету, размеру и так далее, либо позднее – в случае обнаружения брака. Однако вернуть товар и получить обратно деньги – гораздо сложнее, отмечает специалист, закон это предусматривает только в том случае, если неподошедший товар не на что заменить. А именно этого хотят многие потребители, во время акций не оценившие здраво свои потребности и приобретшие ненужные им товары. Также Нина Астраханцева отметила, что нередко обладатели подарочных сертификатов хотят получить взамен их не товар, а деньги, либо воспользоваться сертификатом, срок годности которого уже истек. По словам эксперта, закон такие сертификаты трактует не как денежный эквивалент, а как предоплату за товар, и суд обычно встает в подобных случаях на сторону продавца. Она также отметила, что много товаров приобретается перед праздниками через интернет-магазины. При таких покупках надо быть особенно осторожными, внимательно изучив информацию о продавце, отзывы о нем. В противном случае можно получить отнюдь не то, что ожидали, став жертвой мошенников. По словам представителей ГУ МВД в Иркутской области, за 11 месяцев этого года зафиксировано свыше 1600 случаев мошенничества. Около трети из них связаны с покупкой или продажей товаров на электронных площадках. Еще один вариант интернет-мошенничества перед Новым годом – продажа «горящих путевок» или «дешевых авиабилетов», ведь многие стремятся провести каникулы в теплых странах. С начала года в полицию региона по таким случаям поступило около 15 обращений. Начальник отдела надзора за питанием населения управления Роспотребнадзора Елена Каурцева призывает быть особенно внимательными при покупке сладких подарков для детей на Новый год – стоит обратит внимание, указан ли на них состав и наименования включенных в него конфет и прочего, срока годности, условия хранения, а также на плотность и сохранность упаковки. В такие подарки не рекомендуют включать леденцы, карамель, кондитерские изделия с кремом, отмечает специалист. Она также рассказала, что отравления в праздники нередко бывают из-за многосоставных салатов, мясных блюд, плохо промытых фруктов и ягод. Однако зачастую причиной недомогания становится то, что заготовленную на праздник еду употребляют в течение нескольких дней, не учитывая степень ее свежести. Елена Каурцева отметила, что срок годности салатов составляет 12-18 часов, тортов, пирожных и пирогов – от 18 до 72 часов. И, конечно, чтобы не было проблем со здоровьем, не стоит злоупотреблять алкоголем. При его покупке стоит также быть внимательным – обращать внимание на этикетки и акцизные марки. Полицейские отмечают, что только в ноябре в Иркутске и Братске изъято около пяти тысяч литров суррогатного алкоголя. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутская область

мвд

роспотребнадзор Тэги: View the discussion thread.