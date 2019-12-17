Иркутские кадеты приняли участие в Международном благотворительном кадетском балу

Москва, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Гостином дворе в Москве 17 декабря состоялся четвертый Международный благотворительный кадетский бал, приуроченный к отмечавшемуся 9 декабря Дню Героев Отечества и в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны. Восемь воспитанников Иркутского кадетского корпуса имени Скороходова приняли участие в мероприятии при поддержке местного отделения «Единой России».

Заявку на участие кадеты подали год назад, а когда пришел положительный ответ, активно приступили к подготовке. Ребята с хореографом смогли представить Иркутскую область на балу при поддержке партии. Перелет, проживание и питание было оплачено региональным отделением.

За три месяца ребятам предстояло выучить двадцать танцев, которые входили в обязательную программу. Кадеты доказали, что могут быть точными не только на параде, а также легко справляются со всеми фигурами в танцах.

Делегатов от Иркутской области 18 декабря ждет культурная программам: ребята посетят Большой Кремлевский дворец, Президентский полк и ряд столичных музеев.

– Самые позитивные эмоции наполняют всех сейчас нас. Попасть в Москву на международный благотворительный кадетский бал – честь для лучших! Мы рады, что смогли стать таковыми. Традиционными вальсом и кадрилью не ограничились, поэтому три месяца упорных репетиций, которые привели нас на этот бал. Это была потрясающая возможность пообщаться с кадетами из других регионов страны и государств, – поделились иркутские кадеты.