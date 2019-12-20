Иркутские католики отпразднуют Рождество в ночь с 24 на 25 декабря

Иркутск, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Католики всего мира отмечают Рождество 25 декабря. Праздничным этот день будет и для небольшой католической общины Иркутска.

Центральным событием станет всенощная служба в иркутском кафедральном соборе Непорочного Сердца Божьей Матери, которую в полночь с 24 на 25 декабря возглавит глава епархии Святого Иосифа, епископ Кирилл Климович.

Кроме того, в храме Успения Пресвятой Богородицы торжественная Рождественская месса состоится 24 декабря в 20.00, сообщают в иркутском приходе Непорочного Сердца Божьей Матери.

Ну а 29 декабря, в праздник Святого Семейства, дети и молодежь из прихода Непорочного Сердца Божьей Матери покажут театральную постановку «Рождество со Святыми». Вход на спектакль свободный. Начало в 13.00.