Иркутские кофейни примкнули к экоакции против одноразовых стаканчиков

Иркутск, 12.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские кофейни начали предлагать наливать напитки на вынос в кружки клиентов. Так они поддерживают экоакцию против одноразовых стаканчиков.

– В это трудно поверить, но даже бумажные одноразовые стаканчики нельзя назвать экологически дружественной альтернативой многоразовой посуде. Во-первых, большинство одноразовых бумажных стаканчиков покрыты пластиковой плёнкой. Во-вторых, философия использования одноразовых вещей и модель «купил – использовал 1 минуту – выбросил» нещадно эксплуатирует земные ресурсы. В-третьих, кроме того, что собственная тара – это экологично, её использование ещё и выгодно, а также более безопасно для нашего здоровья, – пишут организаторы акции.

В Иркутске пока к движению подключились четыре кофейни, сообщается на карте движения .