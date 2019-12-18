Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские модели подвели итоги 2019 года и рассказали о поездке на званый ужин Пьера Кардена в Париж. Сразу несколько сибирячек завоевали призовые места на конкурсе красоты в Москве, а пятилетняя Мария Зинченко впервые добилась таких результатов на международном уровне. О своих успехах девушки рассказали на пресс-конференции 19 декабря. Победительниц этого года представила руководитель конкурсов красоты в Иркутске и Ангарске Екатерина Чопей. Она рассказала, что 24 ноября в областном центре прошел конкурс «Миссис Великая Сибирь», гран-при которого получила Ольга Жукова. После этого девушка представила Иркутск на международном конкурсе «World Beauty-2019» в Москве, где завоевала звание второй вице-миссис. – Также 23 ноября впервые в Ангарске состоялся конкурс «Миссис Ангарск», победительница которого – Нурия Горбунова – представила свой город на конкурсе «World Beauty-2019», по итогу ей присвоено звание «1 Vice Gold-2019», – рассказала Екатерина Чопей. Слева - Нурия Горбунова, справа - Ольга Жукова Кроме того, в Ангарске впервые прошел конкурс для маленьких моделей «Юная мисс Ангарск», который также организовала Екатерина Чопей. Теперь подобные конкурсы будут проходить в городе ежегодно. Затем своими эмоциями поделилась Ольга Жукова. – Это – мой первый опыт участия в конкурсах красоты. Я просто хотела попробовать свои возможности, а в итоге убедилась, что я – лучшая. Мне это всё дало еще больше уверенности в себе, поменялось мое внутреннее отношение к себе, изменилось отношение ко мне окружающих. А еще я как будто вернулась в школьные времена, когда готовилась к творческому конкурсу. Мне нужно было выучить стихотворение, я на это потратила очень много времени и даже вся моя семья, все знали его наизусть. Я повторяла его целыми днями и даже на работе всем рассказывала, – отметила Ольга Жукова. Нурия Горбунова отметила, что это тоже – первый опыт участия в таких мероприятиях и он стал для нее своеобразной перезагрузкой. – Когда мне предложили принять участие, я очень долго раздумывала, но подошла ко мне маленькая дочка, которой семь лет, она сейчас тоже участвует в конкурсе красоты на российском уровне, но онлайн, и она сказала: «Мамочка, ну я же участвую, а как ты? Ты же мой пример, ты должна пойти и показать, что мы можем. Ты получишь эту корону». Эти слова стали для меня решающими. В итоге случилась такая перезагрузка: я поборола свои страхи, комплексы, научилась уделять время себе, а не только своей семье. Раньше моя жизнь состояла только из моих детей, моего супруга, дома, быта. Теперь я знаю, что есть еще моя личная жизнь, мое пространство, которому нужно уделять время, – рассказала Нурия Горбунова. Девушка призналась, что шла на конкурс ради участия и чтобы получить удовольствие, а вот победы никак не ждала. Еще одна участница пресс-конференции – юная Мария Зинченко, ей всего пять лет, но она уже успела покорить французских модельеров. Сначала девочка представила Иркутск в Москве, на показе в Доме Вячеслава Зайцева, где демонстрировала коллекцию «Маэстро», а потом отправилась на званый ужин к Пьеру Кардену. Там Мария Зинченко дефилировала в костюмах из коллекций разных дизайнеров, а потом получила именной диплом от известного французского модельера. Екатерина Чопей заметила, что это – первый настолько успешный опыт маленьких моделей Иркутской области за рубежом. Мария Зинченко призналась, что ей очень понравилось ходить по подиуму и слушать аплодисменты в свою честь. Также юная модель добавила, что свою роскошную корону в детский сад она не надевает. – А вдруг скажут: «Ой, какая красивая девочка, я в нее влюбляюсь», – выразила свои опасения Мария Зинченко. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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