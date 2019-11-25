Иркутские молодогвардейцы поздравили горожанок с Днем матери

Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В День матери, который отмечается 24 ноября, члены Иркутского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» организовали праздничную акцию на улицах Иркутска, сообщает пресс-служба ИРО ВПП «Единая Россия».

– На протяжении всего дня мы проводили различные мероприятия на территории всей области. В Иркутске решили подарить цветы прохожим, тем самым поздравить их с этим замечательным днем, – отметил и.о. руководителя Иркутского регионального отделения «Молодой Гвардии» Даниил Литвинов.

Молодогвардейцы прошлись по улицам Иркутска и вручили розы всем прохожим девушкам, женщинам и бабушкам.