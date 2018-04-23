Иркутские поисковики открыли новый сезон экспедиций

Иркутская область, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская областная молодежная общественная организация поисково-краеведческих отрядов «Дань памяти» проведёт в этом году три экспедиции. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

План поисковых работ одобрен министерством обороны Российской Федерации и руководством общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». В этом году движение запланировало 1821 экспедицию на территории 37 российских регионов.

– Иркутские поисковики уже открыли экспедиционный сезон – в Старорусском районе Новгородской области с 17 апреля работает сводный отряд из 29 человек под руководством Виктора Щелина, завершится экспедиция накануне Дня Победы, 8 мая, – рассказала руководитель отрядов Нина Торопкина. – Старая Русса и ее окрестности были местом тяжелых боев с самого начала Великой Отечественной войны, там погибло очень много бойцов.

В августе в Новгородской области будут работать три поисковых отряда из Иркутской области – «Сибирь» из Шелеховского района, «Дань памяти» из Нижнеудинска и «Верность» из села Баклаши Шелеховского района. С 1 по 30 июля в районе «Невского пятачка» в Ленинградской области поисковую экспедицию проведет отряд «Искатель» имени Засухина из Усолья-Сибирского.

Нина Торопкина, которая является командиром отряда, рассказала, что с момента организации «Искателя» в 1982 году поисковики побывали не только на «Невском пятачке», но и на местах боев на Халхин-Голе (Монголия) и на Суояровском плацдарме (Карелия). За эти годы бойцы отряда подняли и похоронили останки 369 солдат, которые пропали без вести во время Великой Отечественной войны.