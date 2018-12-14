Иркутские «Раисы» стали победителями Высшей лиги КВН-2018

Иркутск, 16.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская команда «Раисы» стала одним из двух победителей Высшей лиги КВН-2018. По сообщениям СМИ, в финале игры команда «Вятка» набрала 11 баллов, «Раисы» – 10,8, «Плюшки имени Ярослава Мудрого» – 10,3, «Русская дорога» – 10,2, «Борцы» и «Так-то» – по 9,8 балла. При этом генеральный директор «Первого канала», председатель жюри Высшей лиги КВН Константин Эрнст отметил, что разрыв в 0,2 балла между «Вяткой» и «Раисами» несущественный. Он озвучил решение жюри назвать победителями обе команды. В итоге, как и в 1997 и 2005 годах, в 2018 году в КВН вновь два чемпиона. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск Тэги: View the discussion thread.