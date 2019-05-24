Иркутские волонтерские организации приглашают к участию в конкурсе «Доброволец России»

Иркутск, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Минприроды России приглашает иркутские волонтерские организации принять участие в ежегодном конкурсе «Доброволец России» в номинации «Вокруг меня».

Эта номинация направлена на поддержку проектов по созданию комфортной городской среды, помощь в благоустройстве населенных пунктов, сохранение экологии, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

«Доброволец России» – общероссийский конкурс, который проходит уже девятый год подряд и собрал десятки тысяч проектов со всей страны. Лучшие из них получили возможность реализовать свою идею на федеральном уровне.

КООРДИНАТЫ:

С подробной информацией об участии в конкурсе можно ознакомиться на сайте. Контактное лицо: начальник отдела специальных проектов ФКБУ «Роспатриотцентр» Дмитрий Ялин, тел.: 8(499) 967-86-70 (7020).