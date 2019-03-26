Иркутский алюминиевый завод компании РУСАЛ провёл отраслевой детский конкурс «Металлинка-2019»

Шелехов, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - 24 марта в шелеховском ДК «Металлург» завершился 22-й Всероссийский отраслевой конкурс детского творчества «Металлинка-2019». Организаторами конкурса выступили Центральный Совет Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), Фонд милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав», Иркутский алюминиевый завод и первичная профсоюзная организация ГМПР в филиале «ИркАЗ-СУАЛ». Генеральным спонсором конкурса в этом году стала компания РУСАЛ.

– РУСАЛ проявил социальную ответственность и, несмотря на действовавшие в прошлом году санкции, не отказался от намерения поддержать «Металлинку». Мы благодарим компанию за то, что мероприятие в Шелехове состоялось, – отметила заместитель председателя ГМПР Светлана Боева.

Три дня ребята в возрасте от 8 до 11 лет демонстрировали профессиональному жюри вокальные, хореографические и акробатические таланты. «Металлинка-2019» собрала более 150 детей горняков и металлургов со всей страны.

Конкурс завершился гала-концертом, где были представлены лучшие номера конкурсной программы и подведены итоги. Гран-при конкурса завоевал солист вокальной студии «Родничок» шелеховского ДК «Металлург» Руслан Головнев. Ему же достался специальный приз депутата Государственной Думы России Сергея Тена. Специальные призы самым ярким участникам также вручили генеральный директор ИркАЗа Олег Буц, глава Шелехова Сергей Липин, мэр Шелеховского района Максим Модин, председатель Шелеховской районной думы Фёдор Саломатов и другие известные люди города и района.

– «Металлинка» стала для нас возможностью сделать яркий праздник, порадовать детей и их родителей, подарить новые впечатления и эмоции, – говорит директор по персоналу ИркАЗа Сергей Шишкин. – Мы гордимся, что именно нам выпала честь поддержать первую сибирскую «Металлинку». Также в этом году нас ждут и другие масштабные культурные события. В рамках проекта «РУСАЛ ФестивАL» в мае к нам приедет Школа-студия МХАТ, а осенью мы проведем в Иркутске научный фестиваль.

В завершении праздника символ конкурса – куклу Металлинку – торжественно передали представителям Выксунского металлургического завода из Нижегородской области. В следующем году творческий конкурс пройдет именно там.

По сообщению пресс-службы ИркАЗа ОК РУСАЛ

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