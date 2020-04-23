Иркутский диагностический центр намерен исследовать анализы на коронавирус

Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной консультативно-диагностический центр при закупке дополнительного оборудования и введении дополнительных смен сотрудников уже в мае 2020 года сможет проводить тесты на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Это позволит проводить ещё 700 исследований на COVID-19 в сутки, в том числе в Братске, где есть филиал диагностического центра. Через этот город проезжает большое количество людей, работающих вахтовым методом на севере региона. Проведение исследований в Братске позволит разгрузить лаборатории Иркутска.

Врио губернатора Игорь Кобзев поручил изучить этот вопрос, рассмотреть варианты государственно-частного партнерства.

– Подключение резервов Иркутского консультативно-диагностического центра позволит довести число исследований на коронавирус до 2550 в сутки. Это существенно изменит показатель выявляемости заболевания, – сказал глава региона.

По данным Роспотребнадзора, Иркутская область находится на 13 месте в стране по абсолютному количеству проведённых исследований на новую коронавирусную инфекцию. Обследовано 28,5 тысяч человек, сделано более 33 тысяч проб. Сейчас анализы на коронавирусную инфекцию делают в семи учреждениях региона. Все вместе они способны исследовать 1850 тестов в сутки. Анализы проводят в лабораториях: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», Иркутский научно-исследовательский противочумный институт, ИОЦ СПИД, ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина», ООО Юнилаб-Иркутск, ФБУН «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека», ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр». Также готовят к открытию лаборатории в городской поликлинике Усть-Илимска, МАНО «Ангарский лечебно-диагностический центр», Братской районной больнице и областном кожвендиспансере.