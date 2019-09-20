Иркутский диагностический центр отметил двадцатилетие

Иркутск, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поздравил руководителей и сотрудников «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» (ИДЦ) с 20-летием с момента, сообщает пресс-служба главы региона.

Учреждение зарекомендовало себя не только как передовое, но и как медицинская организация, ставшая инновационной площадкой для разработки и внедрения новых медицинских и управленческих технологий. Первым в стране среди подобных медучреждений ИДЦ открыл свой филиал. В марте прошлого года принимать пациентов из северных территорий области начало отделение диагностического центра в Братске.

За время работы в центре было внедрено более 450 новых лечебно-диагностических методик, получено 10 патентов на изобретения, четыре из них в отделе эндоскопии, издана серия научно-практических сборников для практикующих врачей.

В Иркутском диагностическом центре установлены уникальные, полностью цифровые магнитно-резонансные томографы 3,0 и 1,5 Тесла, 640-срезовый мультиспиральный компьютерный томограф (первый в России), многофункциональный цифровой рентгеновский комплекс, новейшие ультразвуковые аппараты экспертного класса, маммографическая система, автоматизированные линии для лабораторных и гистологических исследований и многое другое современное оборудование.

В качестве консультантов здесь работают ведущие специалисты Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН, Иркутского государственного медицинского университета, Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования. Врачи регулярно проходят стажировки в ведущих обучающих центрах России, Японии, Франции, США, Германии.

В день ИДЦ посещают до 1700 пациентов, проводится почти 11 тысяч амбулаторных операций в год. Всего же за годы работы проведено 30 миллионов исследований.