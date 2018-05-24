Иркутский фестиваль «Открытая вода» переносится с 26 на 27 мая

Иркутск, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский фестиваль «Открытая вода» переносится с субботы, 26 мая, на воскресенье, 27 мая. При этом, как сообщают организаторы, программа фестиваля остается неизменной, турниры и конкурсы пройдут в запланированном режиме. Напомним, традиционно этот фестиваль открывает летний сезон активного отдыха. В его программе турнир водомоторников «Байкальская волна»; конкурс полевой кухни «Таежный гурман» – любители готовить в полевых условиях накормят всех. Также запланированы турнир любителей колоть и пилить дрова «Золотая щепка»; турнир силового многоборья «Кросс битва». Также запланирована развлекательная программа и многое другое. Те, кто будет фотографировать фестиваль, смогут принять участие в фотоконкурсе «Открытая вода» и получить призы. Организаторами выступают руководитель проекта Максим Дигас, главный судья турнира «Байкальская волна» Вячеслав Лашкевич, главный судья конкурса «Таёжный гурман» Михаил Петров, главный судья турнира «Золотая щепка» Дмитрий Макаров, организатором фотоконкурса «Открытая вода» – фотограф Николай Тарханов. КООРДИНАТЫ: Состоится фестиваль 26 мая, в иркутском микрорайоне Солнечный у ледокола «Ангара». Начало в 10.00.

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