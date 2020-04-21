Иркутский конный «Фонд Тихомировых» просит помощи

Иркутский район, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - «Фонд Тихомировых», который занимается развитием конного спорта в Иркутской области, из-за отмены платных услуг, прекращённых на фоне распространения коронавируса, оказался в сложной финансовой ситуации. В организации просят помощи от жителей региона, сообщается на странице фонда в соцсети «ВКонтакте».

– Мы изо дня в день продолжаем делать все возможное, чтобы сохранить потенциал нашей организации для возобновления дальнейшей эффективной работы по окончании режима самоизоляции и для будущего развития. Наши сотрудники обеспечивают благополучие и тренинг лошадей в полном объёме, несмотря на серьезные финансовые трудности из-за прекращения оказания платных услуг, – отмечается в сообщении.

Возобновления оказания услуг очень ждут и дети с инвалидностью, для которых длительное прекращение занятий иппотерапией крайне нежелательно. Эти занятия проводятся бесплатно, но прекращены о официального разрешения Роспотребнадзора.

КООРДИНАТЫ:

В «Фонде Тихомировых» будут признательны всем, кто сможет оказать финансовую или любую другую помощь на преодоление кризисной ситуации. Для переводов на карту Сбербанка можно использовать номер телефона: 8-914-8-700-469 (Ольга Вениаминовна Т.)

Кроме того, на странице фонда в соцсети «Вконтакте» также размещены реквизиты, куда можно переводить деньги.

Читайте также:

