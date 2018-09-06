Иркутский микрорайон Первомайский отметил свой День рождения

Иркутск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Микрорайон Первомайский в Иркутске отметил свой День рождения. Там состоялся праздник урожая и концерт. Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, поздравить иркутян приехал мэр города Дмитрий Бердников. – В Иркутске сложилась отличная традиция: праздновать День рождения микрорайона. Это говорит о неравнодушии горожан, – отметил глава города на открытии праздника, – Каждый из вас может с гордостью сказать: это мой микрорайон. Я здесь живу. Несу ответственность за то, что здесь происходит. Участвую в жизни своего микрорайона. Такое отношение помогает улучшить качество жизни – начиная от собственного двора и заканчивая городом в целом. Спасибо вам за благородный и важный труд! Я искренне желаю микрорайону расти и развиваться. Всем жителям здоровья, счастья, отличного настроения и всего самого доброго! В честь праздника Дмитрий Бердников вручил активистам микрорайона благодарности за активное участие в общественной деятельности. Воспитанники дома творчества №2 и учащиеся школ №6 и №55 представили свои творческие номера. Праздник завершился показом кинофильма под открытым небом. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... администрация иркутска

дмитрий бердников

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