Иркутский областной клинический госпиталь ветеранов войн перепрофилируют в инфекционный

Иркутск, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетил 9 апреля Иркутский областной клинический госпиталь ветеранов войн. Учреждение перепрофилируется в инфекционный госпиталь.

По сообщению пресс-службы главы региона, в связи с эпидобстановкой плановый прием пациентов прекращен, значительная их часть выписана, четыре человека переведены в Областной гериатрический центр.

Как рассказал главный врач госпиталя Игорь Демин, медучреждение готово принять 200 пациентов, сейчас его дооборудуют. Здесь уже есть девять аппаратов ИВЛ, шесть кислородных концентраторов, кислородная разводка в палатах. Кроме того, поступил бронхоскоп и передвижная рентгеновская установка. Создан запас медицинских масок, есть респираторы, защитные костюмы и средства для обработки рук.

Все сотрудники госпиталя находятся на своих рабочих местах, в том числе два реаниматолога. При необходимости на помощь придут специалисты кадрового резерва из других медучреждений, который формируется в министерстве здравоохранения Иркутской области. Абсолютно все врачи и медицинские сестры прошли обучение для работы в новых условиях на портале непрерывного медицинского образования.

– Мы должны предусмотреть все варианты развития событий, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Хочется верить, что дополнительные места не понадобятся, но лучше быть подготовленными, – подчеркнул Игорь Кобзев.

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