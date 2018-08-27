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28.08.2018

Иркутский областной краеведческий музей приглашает горожан нарисовать птицу мира

Иркутск, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Отдел истории Иркутского областного краеведческого музея 4 сентября приглашает горожан на акцию «Птица мира». Она приурочена ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Начало в 15.00. Участие бесплатное.

Как сообщает пресс-служба музея, участники узнают интересные факты о символе «птица мира», его значении в культуре разных народов. Для посетителей акции проведут конкурс тематических рисунков на асфальте, гости смогут изобразить свою «птицу мира», а также сделать оригами в виде голубя. Авторы лучших сюжетов получат призы.

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Карла Маркса, 11. Телефон для справок (3952) 33-34-49.

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