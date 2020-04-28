Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной онкологический диспансер продолжает принимать пациентов. Проводятся операции, сеансы химио- и лучевой терапии. Об этом сообщила главный врач онкодиспансера Виктория Дворниченко.

– Сейчас у нас занято около 500 коек во всех отделениях. Мы не закрывались ни на один день. Просто организовали работу так, чтобы максимально сократить очередь и не допускать скопления людей при поступлении, – отметила Виктория Дворниченко.

Для этого всем пациентам, ожидающим госпитализации, звонят заведующие отделений, уточняют готовность анализов и результатов необходимых исследований и назначают время прибытия. Потоки пациентов разделены, в приемном отделении оборудован изолированный бокс - на случай поступления пациента с симптомами COVID-19.

Пациентов, которые приезжают в диспансер на консультацию по направлению районных больниц, осматривает дежурный врач, собирает эпидемиологический анамнез, проводится термометрия, обработка рук, заполнение анкеты. Только после этих процедур пациент обращается в регистратуру и далее - к врачу. Онкологические больные входят в группу риска заражения коронавирусной инфекцией из-за снижения иммунитета, поэтому соблюдение таких мер безопасности необходимо.

Кроме этого, по словам главврача, режим повышенной готовности дал коллективу возможность рационально и, главное, безопасно перестроить маршрутизацию пациентов.

– У нас есть все основания применять эту схему в дальнейшем - после снятия ограничений, – подчеркнула Виктория Дворниченко.