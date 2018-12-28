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28.12.2018

Иркутский облсуд отменил приговор по делу об умышленном заражении ВИЧ

Иркутск, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд отменил приговор Октябрьского районного суда Иркутска об умышленном заражении ВИЧ-инфекцией. Уголовное дело возвращено прокурору Октябрьского района областного центра.

Как сообщает пресс-служба суда, основаниями к отмене приговора явились несоблюдение на досудебной стадии производства по делу правовых позиций конституционного суда, существенное нарушение требований уголовно-процессуального закона, повлиявшее на вынесение законного и обоснованного решения по делу, прав и свобод всех участников.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении облсудом сохранена.

Напомним, состоятельный житель Иркутска, уже много лет числившийся на учете в иркутском Центре СПИД и знавший о своем ВИЧ-положительном статусе, вступил в интимную связь, не предупредив об этом свою избранницу. В октябре этого года ему был оглашен приговор: два года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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