|Общество
|16.09.2019
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Иркутский посёлок Добролёт занял шестое место среди поселений с весёлыми названиями
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Иркутский район, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Посёлок Добролёт Иркутского района оказался на шестом месте среди российских поселений с самыми смешными названиями. Об этом сообщает сервис путешествий Туту.ру.
За Добролёт свои голоса отдали 695 пользователей. Лидером же стало забайкальское село Хохотуй, которое выбрали больше 4,2 тысячи человек. На втором месте – алтайские Беляши, а третье занял Старый Карапуз в Новосибирской области.
Также в голосовании участвовали бурятские Колобки, новосибирская Колбаса, красноярские Косые Ложки, хакасская Печень, алтайские Полуямки и Дон-Терек в Тыве.
Село Хохотуй, заняв первое место в своём отборочном раунде, обеспечило себе место в финале, который пройдёт в ноябре 2019 года.
СПРАВКА (по Википедии):