Иркутский посёлок Добролёт занял шестое место среди поселений с весёлыми названиями

Иркутский район, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Посёлок Добролёт Иркутского района оказался на шестом месте среди российских поселений с самыми смешными названиями. Об этом сообщает сервис путешествий Туту.ру.

За Добролёт свои голоса отдали 695 пользователей. Лидером же стало забайкальское село Хохотуй, которое выбрали больше 4,2 тысячи человек. На втором месте – алтайские Беляши, а третье занял Старый Карапуз в Новосибирской области.

Также в голосовании участвовали бурятские Колобки, новосибирская Колбаса, красноярские Косые Ложки, хакасская Печень, алтайские Полуямки и Дон-Терек в Тыве.

Село Хохотуй, заняв первое место в своём отборочном раунде, обеспечило себе место в финале, который пройдёт в ноябре 2019 года.

СПРАВКА (по Википедии):

Название Хохотуй бурятского происхождения и не имеет отношения к слову хохотать. По одной из версий, топоним происходит от бурятского «берёза». В окрестностях села действительно произрастает много берёз. По другой версии, в основе названия лежит бурятское название «синий». Недалеко есть гора, которая при определённом освещении может показаться синей.