Иркутский региональный волонтерский центр вошел в число лидеров по стране

Иркутская область, 16.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский региональный волонтерский центр вошел в число лидеров среди других таких российских организаций.

Председатель общественной организации «Иркутский региональный волонтерский центр» Анастасия Дубровина представила Приангарье на Всероссийском съезде руководителей волонтерских организаций и членов Ассоциации волонтерских центров России, сообщает пресс-служба губернатора региона. Мероприятие прошло с 6 по 10 декабря в Кабардино-Балкарской Республике.

– Это мероприятие очень важно для обмена опытом между волонтерскими центрами, ведь присутствовали представители почти всех регионов России – от Калининграда до Хабаровска, – рассказала Анастасия Дубровина.

В рамках образовательной программы съезда были подведены итоги Года волонтера в России, а также намечены планы на следующие годы. В планах у Ассоциации волонтерских центров – запустить международную программу добровольчества, развивать ресурсные волонтерские центры по всей стране, проводить образовательные мероприятия, развивать систему наставничества и многое другое.

Также на мероприятии были подведены итоги мониторинга работы волонтерских центров страны за 2018 год. По его итогам Иркутский региональный волонтерский центр вошел в число лидеров и получил грант в размере 200 тысяч рублей на реализацию добровольческих программ.