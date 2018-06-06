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07.06.2018

Иркутский суд отправил в СИЗО колясочника

Иркутск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Октябрьский районный суд Иркутска отправил в СИЗО-1 обездвиженного инвалида-колясочника (по данным Телеинформа, речь идёт о президенте «Байкальской визы» Дмитрии Матвееве, подозреваемом в организации похищения человека, – прим. ред.). Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена Иркутской области Виктора Игнатенко.

Уполномоченный по правам человека проверил условия содержания инвалида, а также провел консультации с врачами.

– Применение к инвалиду-колясочнику первой группы, который страдает от целой группы серьезных заболеваний, меры пресечения в виде заключения под стражу представляется неадекватной и не совсем обоснованной. Обычно в таких ситуациях применяется домашний арест, – говорит Виктор Игнатенко.

Более того, отмечает он, судя по имеющимся медицинским документам, подследственный страдает заболеванием, которое исключает его помещение в следственный изолятор. Виктор Игнатенко обратился к прокурору области с просьбой дать правовую оценку судебному решению о мере пресечения колясочнику.

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