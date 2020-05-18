Иркутский зоопарк выставил на продажу нескольких рептилий

Иркутск, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский зоопарк выставил на продажу крупных рептилий. Как сообщается в паблике организации в соцсети «Вконтакте», это делается, чтобы иметь возможность оплатить долги и прокормить животных.

– Спасибо людям, которые все еще пытаются поддержать нас финансово, несмотря на то, что тяжело сейчас всем. Но подходит время расплаты по кредиткам, копится пачка неоплаченных счетов и хищники требуют возвращения рационов на прежний уровень, – сообщается в группе зоопарка.

В настоящее время зоопарк выставил на реализацию рептилий, которых «в экспозиции по несколько экземпляров» – питона, крокодила, анаконду. Крупные животные не предполагают домашнего содержания.

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