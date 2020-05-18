|Общественная жизнь в Иркутской области
|19.05.2020
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Иркутский зоопарк выставил на продажу нескольких рептилий
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Иркутск, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский зоопарк выставил на продажу крупных рептилий. Как
– Спасибо людям, которые все еще пытаются поддержать нас финансово, несмотря на то, что тяжело сейчас всем. Но подходит время расплаты по кредиткам, копится пачка неоплаченных счетов и хищники требуют возвращения рационов на прежний уровень, – сообщается в группе зоопарка.
В настоящее время зоопарк выставил на реализацию рептилий, которых «в экспозиции по несколько экземпляров» – питона, крокодила, анаконду. Крупные животные не предполагают домашнего содержания.
Подробности – по