|Общество
|29.01.2020
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Иркутский зоосад 2 февраля приглашает на «День Ежа»
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Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский зоосад 2 февраля приглашает жителей и гостей областного центра на праздник «День Ежа».
Отмечается, что ежик, живущий в зверинце, ежегодно предсказывает время наступления долгожданного тепла. Кроме этого, гостей ждут викторина, увлекательный квест и мастер-класс по изготовлению сувенирной фигурки ежа, сообщает пресс-служба зоосада.
– Еще в Древнем Риме эта дата была избрана для наблюдения за маленькими колючими недотрогами: по их поведению люди определяли, насколько затянется морозное время года. Если разбуженный ежик выходил из своего убежища, то считалось, что весна придет скоро и будет теплой. Оставшийся в норке зверек предвещал долгую зиму, – рассказывают в Иркутском зоосаде.
Программа праздника:
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