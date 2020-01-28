Иркутский зоосад 2 февраля приглашает на «День Ежа»

Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский зоосад 2 февраля приглашает жителей и гостей областного центра на праздник «День Ежа».

Отмечается, что ежик, живущий в зверинце, ежегодно предсказывает время наступления долгожданного тепла. Кроме этого, гостей ждут викторина, увлекательный квест и мастер-класс по изготовлению сувенирной фигурки ежа, сообщает пресс-служба зоосада.

– Еще в Древнем Риме эта дата была избрана для наблюдения за маленькими колючими недотрогами: по их поведению люди определяли, насколько затянется морозное время года. Если разбуженный ежик выходил из своего убежища, то считалось, что весна придет скоро и будет теплой. Оставшийся в норке зверек предвещал долгую зиму, – рассказывают в Иркутском зоосаде.

Программа праздника:

13:00 – викторина.

13:30 – мастер-класс «Колючий друг».

14:00 – гадание на весну.

14:30 – квест «В поисках ежика».

КООРДИНАТЫ:

Адрес: Иркутск, ул. Кольцова, 93 (территория Ботанического сада ИГУ). Телефон Иркутского зоосада: 8 (3952) 66-46-39.