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13.08.2018

Иркутский зоосад вошел в Союз зоопарков и аквариумов России

Иркутск, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский зоосад первым среди зоопарков Приангарья вошел в Союз зоопарков и аквариумов России.

Как сообщает пресс-служба зоосада, он был рекомендован президентом Московского зоопарка, президентом Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов Владимиром Спициным после посещения зоосада в апреле этого года.

Союз зоопарков и аквариумов России был создан для объединения всех зоологических организаций страны, создания пространства для обмена опытом между специалистами, а также для реализации масштабных просветительских и природоохранных программ, служащих одной цели – сохранить фауну России во всей её неповторимой красоте и разнообразии. Представители около 50 зоопарков и аквариумов работают над тем, чтобы качественно повысить уровень отечественных зоологических организаций, приблизить их к высоким международным стандартам.

СПРАВКА:

  • Зоосад на территории Ботанического сада ИГУ стал важным социально-культурным объектом города. Зоопарком проводятся детские и экологические праздники, просветительские мероприятия, групповые экскурсии, выездные мероприятия с животными. На базе зоосада работает клуб юных натуралистов. Сейчас в зоосаде проживают более 80 видов животных. Ведется регулярная работа по обогащению среды обитания животных.

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