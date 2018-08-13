|Общество
|13.08.2018
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Иркутский зоосад вошел в Союз зоопарков и аквариумов России
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Иркутск, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский зоосад первым среди зоопарков Приангарья вошел в Союз зоопарков и аквариумов России.
Как сообщает пресс-служба зоосада, он был рекомендован президентом Московского зоопарка, президентом Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов Владимиром Спициным после посещения зоосада в апреле этого года.
Союз зоопарков и аквариумов России был создан для объединения всех зоологических организаций страны, создания пространства для обмена опытом между специалистами, а также для реализации масштабных просветительских и природоохранных программ, служащих одной цели – сохранить фауну России во всей её неповторимой красоте и разнообразии. Представители около 50 зоопарков и аквариумов работают над тем, чтобы качественно повысить уровень отечественных зоологических организаций, приблизить их к высоким международным стандартам.
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