Иркутское областное отделение Российского детского фонда подвело итоги работы за пять лет

Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске подвели итоги работы регионального отделения Российского детского фонда за последние пять лет. Организация в 2019 году отметила 30-летний юбилей. Итоговое общее собрание 18 декабря началось с награждения общественного актива и бизнес-структур. Среди них Иркутская нефтяная компания. ИНК и Иркутское областное отделение Российского детского фонда сотрудничают уже восемь лет. В рамках соглашения компания совместно с фондом, начиная с 2011 года, оказывает помощь детям и детским учреждениям области. Основные проекты направлены на северные районы, где компания ведет свою производственную деятельность. За эти годы ИНК перечислила фонду 146 миллионов рублей, в том числе 42 млн рублей в 2017 году на покупку цифрового операционного комплекса нового поколения «OR 1» для Ивано-Матренинской городской детской клинической больницы. С помощью этого оборудования врачи учреждения выполняют эндохирургические операции новорождённым и младенцам. Кроме того, за все эти годы пожертвования на уставную деятельность Российского детского фонда и собственные мероприятия составили 2 миллиона 675 тысяч рублей. ИНК досрочно выполнила свои обязательства перед Российским детским фондом и в 2019 году в размере 23 млн рублей. Большая часть суммы - 17,5 млн рублей – пошла на приобретение эндовидеохирургического оборудования для детской клинической больницы Иркутска. Кроме того, в этом году сверх соглашения было перечислено 9 млн рублей для покупки одежды и обуви детям, попавшим в зону затопления в Тулунском и Нижнеудинском районах Иркутской области. – ИНК очень серьёзно протянула нам руку вне всяких наших соглашений и договорённостей. Мы получили 9 млн на экипировку детей. По сути дела, мы обували и одевали ребят в школу за те деньги, которые нам направила эта компания, – отметила руководитель Иркутского областного отделения Российского детского фонда Светлана Кулинич. Она отметила, что все компании как крупного, так и малого среднего бизнеса, однажды появившись в «орбите» Иркутского регионального отделения Российского детского фонда, остаются с организацией надолго, оказывая помощь и поддержку. Суммы пожертвований от них остаются стабильными уже на протяжении многих лет. Вместе с тем слова благодарности за работу во время наводнения от собравшихся прозвучали и в адрес как самой Светланы Кулинич, так и Иркутского регионального отделения Российского детского фонда. Как отметила начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова, организация в этот непростой период сделала всё возможное и невозможное, что чиновникам сделать не удаётся. В частности, фонд запустил специальный проект «Иркутское наводнение: дети», в рамках которого в Тулун, ставший главным распределительным центром гуманитарной помощи, поступали различные грузы – от одежды и обуви до школьных портфелей. Центральный Российский детский фонд оказал региональному отделению помощь, направив 12,5 млн рублей на школьную форму для пострадавших во время паводка и на более, чем 2 млн. рублей – гуманитарный груз. – В нашей работе второстепенного ничего быть не может, всё главное. Потому что за всеми нашими программами, проектами стоит чья-то судьба, чья-то история, чья-то проблема, – говорит Светлана Кулинич. – Все программы, которые мы запускали несколько лет назад, работают до сих пор. Не потому что нам так хочется, а потому что проблемы остаются. Так, региональное отделение Фонда довольно плотно работает по программам здравоохранения, поскольку в полном объёме медицинская помощь детям бесплатно, к сожалению, в стране не оказывается, говорит Светлана Кулинич. На это направление идут значительные средства от общего объёма поступлений в фонд. – Показатели по некоторым болезням нас очень тревожат. Это и ДЦП, и детский туберкулёз, и сахарный диабет. В этом году у нас стало чуть полегче в этом плане, но в любом случае проблема ещё очень остра. Семьи тяжелобольных детей обращаются к нам за помощью, – сказала она. Фонд помогает с тест-полосками для диабетиков, оборудованием для больниц, созданием более комфортных условий для маленьких пациентов в медучреждениях. В этом году, кстати, организация заключила соглашение с новым иркутским заводом «МедТехСервис» по производству тест-полосок и глюкометров на поставку этих средств детям. К счастью, говорит Светлана Кулинич, с каждым годом государство всё больше берёт на себя обязательств по обеспечению детей всем необходимым, потому у общественников становится меньше работы. Так, в отношении тех же диабетиков фонд теперь оставляет за собой лишь обеспечение тест-полосками ребят с тяжёлым течением болезни, которым этот расходный материал нужен в больших количествах, чем предусматривает государственное обеспечение. Особое внимание, конечно же, уделяется и детям, заболевшим туберкулёзом. На протяжении 10 лет иркутское региональное отделение Российского детского фонда помогало укреплять техническо-материальную базу областной детской туберкулёзной больницы, а пару лет назад запустил проект «Территория отдыха – территория здоровья». На площади 4 га во дворе медучреждения было решено организовать фито-зону для дополнительного оздоровления юных пациентов. Здесь высадили сосны, акации и клёны, организовали детскую, спортивную площадку и зону с большой беседкой. Этот парк откроется в 2020 году. В планах на следующий год организовать и «врачебный десант» с выездом в территории, где нет детских фтизиатров. Помимо этого фонд занимается различными детскими массовыми мероприятия. Одно из любимых – «Новогодне-Рождественская декада». В этом году в разных концах Иркутска пройдут 14 праздников, дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получат подарки от спонсоров. Отправятся презенты и в 13 районов Иркутской области. Ещё одна позитивная программа фонда носит название «Верю в тебя». Она направлена на поддержку юных талантов. Лучшие творческие коллективы и исполнители являются лауреатами Детского фонда и получают именные стипендии, становятся украшением любого мероприятия, которые проводит организация для детей. Среди них – сироты, опекаемые, инвалиды, дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети, чьи отцы погибли при исполнении воинского или служебного долга и др. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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