Иркутское отделение ПФР 12 декабря проведет прием населения

Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Отделение ПФР по Иркутской области 12 декабря с 12:00 до 20:00 в рамках проведения Общероссийского дня приема граждан ответит на все вопросы жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

– Реализована возможность обеспечить сеансом связи заявителя с уполномоченными лицами тех органов, в чью компетенцию входит решение заданного на приеме вопроса, – говорится в сообщении.

На прием жители могут обратиться как в главное отделение ПФР по Иркутской области по адресу: Иркутск, улица Декабрьских Событий, 92 (кабинет 103), так и в любое территориальное отделение. При себе необходимо иметь паспорт.

В случае если из-за разницы в часовых поясах не будет возможности обеспечить личные обращения заявителей в режиме аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов, в течение семи рабочих дней после Общероссийского дня приема граждан или в иные удобные для заявителей сроки, им будет обеспечена возможность личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения приема данные заявители будут проинформированы в течение трех рабочих дней после Общероссийского дня приема граждан.