Иркутское предместье Рабочее 30 августа отпразднует 220-летие

Иркутск, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 августа на стадионе «Динамо» пройдет праздничное мероприятие, посвященное 220-летию предместья Рабочее.

– При составлении программы мероприятия мы постарались учесть интересы разных категорий жителей. Предусмотрели развлечения для детей и их родителей, для горожан старшего поколения. Завершится празднование юбилея огненным шоу, – отметила глава Правобережного округа Надежда Лебедева.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, праздник откроет интерактивная программа для детей «Карамельное настроение». Ребятам предложат игры с гигантским реквизитом, танцевальные флешмобы, серебряное шоу. Также будет работать интерактивная площадка «Игры нашего двора», аттракционы, ростовые куклы, семейные фотозоны.

Для гостей праздника организуют фестиваль кваса, в рамках которого можно будет продегустировать квас, поучаствовать в семейных конкурсах и лотерее. Запланировано проведение мастер-классов от ресторанов и кулинарных школ города. Для будущих школьников и их родителей пройдет акция «Портфель первоклассника», а первоклассники, которые посетят праздник, получат подарки.

Кроме этого, на стадионе развернут зону отдыха, где можно будет комфортно посидеть в креслах-мешках, поиграть в настольные игры.

Напомним, что в рамках празднования юбилея предместья Рабочее в отделе истории Музея истории города Иркутска (улица Франк-Каменецкого, 16А) работает экспозиция, посвященная 220-летию предместья. На выставке представлено более 100 экспонатов, благодаря которым можно познакомиться с историей становления и развития предместья в период с 1799 по 2019 годы.

КООРДИНАТЫ:

Праздник начнется в 17.00 и продлится до 21.00. Адрес: Иркутск, улица Баррикад, 42. Вопросы, связанные с организацией праздничных мероприятий, можно задать по телефону организационного отдела комитета по управлению Правобережным округом Иркутска: 8 (3952) 52-04-01.