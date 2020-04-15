Иркутское УГМС: первая декада апреля в Приангарье выдалась аномально теплой и сухой

Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Первая декада апреля в Иркутской области выдалась аномально теплой и сухой. Причина тому – теплые воздушные масса с районов Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба УГМС.

– На большей части территории Иркутской области средняя за декаду температура воздуха превысила климатическую норму на 6- 9°. Повторяемость таких высоких среднедекадных температур не превышает 3%. За последние 80 лет метеорологических наблюдений похожие температурные аномалии наблюдались в 2014 и 2009 годах.

Необычно теплая погода вызвала раннее наступление весны – на 2-3 недели раньше средних многолетних сроков.

Очень тепло было в конце декады, в дневные часы местами воздух прогревался до +19,+21°. 10 апреля в областном центре был превышен максимум дня и составил +18,8°, предыдущий максимум наблюдался 10 апреля 1997 года, тогда столбик термометра поднялся до отметки +18,2°.

Осадки были незначительные, а в большинстве верхнеленских, южных и центральных районах и вовсе отсутствовали. За последние 40 лет метеорологических наблюдений также мало осадков в первой декаде апреля выпадало в 2019, 2007, 1998, 1993 и 1976 годах.