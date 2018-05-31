Иркутское УГМС: в 2017 году было длинное лето, в этом – длинная весна

Иркутская область, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Весна-2018 в Иркутской области началась 6-8 апреля – раньше нормы на 5-10 дней, а вот закончилась достаточно поздно, буквально на днях – 26-27 мая. Отставание от нормы составило четыре-девять дней. Об этом на пресс-конференции 31 мая сообщили представители Иркутского УГМС.

Как напомнил начальник отдела агрометеорологических прогнозов иркутского Гидрометцентра Владимир Гонтарь, началом весны синоптики считают устойчивый переход дневных температур через ноль градусов, началом лета – устойчивый переход через плюс 10 градусов.

– В Иркутске лето в норме приходит 18 мая, в этом году оно запоздало на пять дней, начавшись только 23 мая. Обычно оно, кстати, длится, по метеорологическим показателям, около 115 дней. Но вот, например, в прошлом году оно выдалось на редкость длинным – 138 дней, – отметил Владимир Гонтарь.

По словам метеоролога, в условиях глобального потепления контрастность погоды, в том числе и в Приангарье, с каждым годом усиливается. Так, например, в конце второй декады мая 2018 года произошло «сильнейшее вторжение арктических воздушных масс» – 21 мая на юге области похолодало примерно до плюс одного градуса, что на шесть-девять градусов ниже нормы. В Братском районе в двух сантиметрах от почвы зафиксировали показатель – девять градусов ниже нуля. Это, по словам Владимира Гонтаря, достаточно редкое явление, хоть и не рекордное. За последние 50 лет измерений аналогичные температуры фиксировались в 2008, 1998, 1991, 1983 годах. Повторяемость оставила около 10%.

К слову, в тот же день на северо-западе Иркутской области выпал снег и какое-то время не таял, образовав покров, это тоже считается редким явлением.

Однако уже через пару дней – кстати о контрастах – в Приангарье фиксировали до 25 градусов тепла, на 28 и 29 мая местами столбик термометра поднялся до 34 градусов.

– Это показатели зафиксировали на шести метеостанциях региона – в Тайшете, Нижнеудинске, Усть-Ордынском, в Качуге, Жигалово, а также на станции Камышаново в Жигаловском районе и станции Дабады в Усольском районе, – сообщил Владимир Гонтарь. – Причем рекордной температура стала в Качуге, где ранее было отмечено только плюс 33 градуса, и в Камышаново, где максимальный показатель до этого равнялся 32 градусам выше нуля.