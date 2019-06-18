Иркутского хирурга Юрия Козлова и депутата Илью Сумарокова наградят знаком «Признание» осенью

Иркутская область, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На сессии Законодательного собрания Иркутской области приняты постановления о награждении Почётным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «Признание» Юрия Козлова и Ильи Сумарокова. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

О каждом из кандидатов был показан биографический фильм, рассказывающий о становлении их как профессионалов, достижениях и вкладе в развитие Иркутской области.

Заведующий отделением, врач-хирург детского хирургического отделения № 2 (для новорожденных и недоношенных детей) Городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Юрий Козлов представлен к награждению за значимость достижений в области мировой медицины и проявленную активную гражданскую позицию. Он является автором внедрения методики эндоскопической хирургии у новорожденных, стал победителем всероссийского конкурса «Лучший врач» в номинации «Лучший детский хирург».

Генеральный директор сельскохозяйственного производственного кооператива «Усольский свинокомплекс», заслуженный работник сельского хозяйства, Почетный гражданин Иркутской области, Почетный гражданин России, депутат Законодательного собрания региона Илья Сумароков награждается за значимость многолетних достижений в области развития агропромышленного комплекса в Иркутской области и проявленную активную гражданскую позицию.

Как сообщила председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Лариса Егорова, вопрос о награждении Почетным знаком был рассмотрен на заседаниях комитетов, а также его обсудили члены Общественного совета при Законодательном Собрании и единогласно поддержали предложенные парламентариями кандидатуры.

Торжественная церемония награждения Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «Признание» состоится в сентябре 2019 года и будет приурочена к празднованию Дня Иркутской области.