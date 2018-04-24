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24.04.2018

Иркутского хирурга Юрия Козлова признали лучшим на конгрессе IPEG по детской эндохирургии

Иркутск, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка поздравил заведующего хирургическим отделением для новорожденных и недоношенных детей иркутской городской Ивано-Матренинской детской больницы, детского хирурга высшей категории Юрия Козлова с успешным выступлением на 27-м ежегодном конгрессе IPEG по детской эндохирургии.

Как сообщает пресс-служба ЗС, мероприятие прошло в Сиэтле (США), там иркутский хирург был признан лучшим. Четверть века Юрий Козлов проводит уникальные операции и спасает жизни самых маленьких пациентов.

– От имени депутатов Законодательного собрания Иркутской области поздравляю вас – выдающегося детского врача – с заслуженным мировым признанием! Все мы, сибиряки, гордимся тем, что хирург из Сибири, родом из рабочего поселка Куйтун стал лучшим на этом значимом для медицинского сообщества всего мира  конгрессе, – отметил в своем поздравлении Сергей Брилка. – Хирург – особое призвание, это не только высококлассное образование и постоянное совершенствование своих навыков и знаний, это тяжелый физический и психологический труд, дело, которое требует принятия быстрых, верных и ответственных решений, это уникальная интуиция и чуткость рук. Вы служите великой миссии – спасать человеческие жизни.

Спикер поблагодарил Юрия Козлова за верность призванию, благородство и доброту, за мастерство его рук, которые возвращают юным сибирякам здоровье, пожелав дальнейших успехов в научной и практической деятельности, удачи и оптимизма, крепкого здоровья и благополучия.

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