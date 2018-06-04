Иркутскому зоосаду исполняется пять лет

Иркутск, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутскому зоосаду 8 июня исполняется пять лет. За время своей работы зоопарк принял более 150 тысяч человек – как жителей города Иркутска, так и российских и иностранных туристов.

Как сообщает пресс-служба зоосада, из них около восьми тысяч человек – это люди с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники детских домов и интернатов, ветераны боевых действий, представители геронтологических центров и малолетние преступники, а также около 13 тысяч человек из многодетных семей. Таким образом, зоопарк стал важным социально-культурным объектом города.

Для многих жителей города «Иркутский зоосад» вот уже пять лет это не просто место, где с комфортом можно провести время, а целый уголок живой природы, где и ребенок, и взрослый могут получить знания о животном мире.

– Во многих крупных городах, таких, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, уже давно существовали детские зоопарки, где жители получают знания об окружающей среде, – говорит создатель проекта «Иркутский зоосад» Иван Сизых. - В 2011 году было принято решение отправиться в эти города с целью изучения опыта работы крупных зоопарков. После командировок началась разработка концепции собственного проекта, а место для реализации было выбрано не случайно – территория Ботанического сада ИГУ, «зеленые легкие» города, именно здесь была заложена база для развития экологической культуры населения.

В это же году был создан Фонд «Иркутский ботанический сад» – юридическое лицо, курирующее работу будущего зоопарка. При создании проекта серьезную помощь оказали несколько волонтерских студенческих организаций, а также несколько десятков активных жителей Иркутска. Но отправной точкой реализации проекта стало участие во Всероссийском конкурсе «Социальный предприниматель – 2012» Фонда региональных социальных программ «Наше Будущее»

В этом конкурсе Фонд «Иркутский ботанический сад» стал одним из победителей, было получено финансирование на закупку материалов, животных, и оборудования. И уже в апреле 2013 году на территории Ботанического сада закипела работа. Торжественное открытие зоопарка состоялось 8 июня 2013 года. На нем присутствовало большое количество жителей и гостей города, для которых зоосад и по сей день является излюбленным местом отдыха.