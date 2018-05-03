Иркутской зоогалерее подарили пару камерунских коз

Иркутск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской зоогалерее появились новые питомцы – камерунские козы Гарри и Джаня. Их учреждению передали в подарок, сообщается на странице зверинца в соцсети «ВКонтакте».

Они успешно прошли карантин и переселились к своим близким и дальним родственникам в «Добрый двор».

Фото иркутской зоогалереи

– Приняли незнакомцев на удивление радушно, даже козёл Пряник, который считает себя главным, не особо стал качать права. Видимо, солидные рога Гарри удержали его от необдуманных действий, – говорят в зоогалерее.

Сейчас сотрудники ожидают, когда новички окончательно освоятся и будут радостно встречать посетителей, приходящих с ведёрками корма.