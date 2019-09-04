Иркутскстат: на тысячу жителей Приангарья приходится 4,6 разводов

Иркутская область, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На тысячу жителей Иркутской области приходится 4,6 разводов по итогам 2018 года. Такие данные сообщает пресс-служба Иркутскстата.

По всей России в 2018 году зафиксировано наименьшее за последние 30 лет количество зарегистрированных браков и разводов. В расчете на тысячу жителей страны в 2018 году пришлось четыре развода, максимум отмечался в 2002 году – 5,9 случаев на тысячу человек.

– В Иркутской области своя динамика, пиковые значения приходятся на другие годы. Однако регион легко побил оба российских рекорда. Хотя в целом наши земляки по сравнению с жителями других субъектов федерации более склонны к официальному оформлению, как создания, так и распада семьи, в 1998 году на тысячу жителей региона зарегистрировано всего 2,7 развода, а в 2011 году – 6,2. По итогам 2018 года показатель равен 4,6 случаев, – сообщает Иркутскстат.

Следует заметить, что в 90-е годы прошлого века относительные показатели брачности-разводимости (с учетом числа жителей) были ниже, чем в последнее десятилетие. Многое определяется не только уровнем жизни, но и возрастной структурой, долей молодых в общей численности населения.

Более подробные сведения будут получены по результатам Всероссийской переписи населения, которая намечена на 2020 год.

Пока же, по данным переписи 2010 года, в Иркутской области на три замужних дамы приходилась одна вдова. В каждой пятой семье дети росли без одного родителя.