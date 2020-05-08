Иркутскстат: за годы Великой Отечественной войны численность населения Приангарья сократилась почти на 16%

Иркутская область, 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - К юбилею Победы Иркутскстат выпустил сборник «Память о великом подвиге: цифры и факты». Он показывает масштабы людских и материальных потерь за годы войны и скорость послевоенного восстановления, вклад жителей Иркутской области в общее дело Победы, темпы развития в регионе новых производств, работающих для фронта, и перехода мирной экономики на военные рельсы.

Как сообщает пресс-служба Иркутскстата, за годы войны численность населения области уменьшилась на 15,6%. Для сравнения по России этот показатель равен 20%. По данным аналитиков, среднегодовая численность занятых в экономике жителей региона сократилась на 8,8%.

В 1945 году детей родилось в 2,5 раза меньше, чем в 1940 году. Вместе с тем по сравнению с довоенным уровнем выросло число объектов здравоохранения и образования, жилья было построено больше на 62%.

При подготовке издания использованы данные архива и информационных фондов Иркутскстата.