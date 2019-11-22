Иркутскстат: женщины всё чаще откладывают рождение детей «на потом»

Иркутская область, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области каждая пятая женщина из числа опрошенных на прямой вопрос о намерении иметь ребенка (первого или ещё одного) ответила «Да, при любых условиях». Ещё 29% готовы родить при наличии необходимых условий. И около половины (44%) сказали «нет». А кого-то такой вопрос поставил в тупик, сообщает Иркутскстат. Готовность родить независимо от условий приводит, в частности, к появлению внебрачных детей. В Иркутской области каждый третий ребенок рождается вне зарегистрированного брака (в 2005 году их было 46%). Более половины родителей таких малышей затем регистрируют появление на свет нового гражданина, подавая совместное заявление. Но у каждого седьмого из новорожденных в их первом документе по графе «отец» стоит прочерк. Современный уровень рождаемости недостаточен для простого замещения уходящих поколений, хотя введение материнского капитала сыграло свою положительную роль. В сравнении с 2000 годом с 60 до 35% сократилась доля появившихся на свет первенцев и соответственно вырос удельный вес младенцев, рожденных вторым (с 27 до 38%), третьим (с 8 до 18%) и даже четвертым ребенком в семье (с 2,6 до 5,6%). Чаще всего мамами становятся в 25-29 лет, на женщин этого возраста приходится 31% малышей, родившихся в Приангарье в 2018 году. Женщины от 30 до 35 лет обеспечивают 28% общего числа рождений, от 20 до 25 лет – 19%. Рожают, конечно, и более молодые, и женщины постарше. За год 29 малышей родилось у женщин 45-49 лет и четыре ребёнка рождено дамами, уже отметившими свой полувековой юбилей. – Поздних родов за последние годы стало больше. Все чаще материнство откладывается «на потом», молодые женщины стремятся прежде определиться в жизни, получить образование, решить вопрос трудоустройства. Поэтому все меньше становится молоденьких мам, с начала века удельный вес новорожденных, чьим мамам на момент рождения ребенка не исполнилось и 20 лет, сократился втрое (с 15 до 5%), – рассказали в Иркутскстате. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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