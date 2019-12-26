Иркутскую епархию возглавит епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан

Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Решением Синода управляющим Иркутской епархией и главой Иркутской митрополии назначен епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан.

Как сообщается на сайте РПЦ, 26 декабря патриарх Кирилл провел последнее в уходящем году заседание Синода РПЦ.

На нем было заслушано прошение митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона об уходе на покой в связи с достижением 75-летия. Согласно Уставу Русской православной церкви «по достижении 75-летнего возраста архиерей подает на имя патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой. Вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Священным Синодом».

В связи с этим главой Ярославской митрополии назначен митрополит Иркутский и Ангарский Вадим, освобожденный в связи с этим от управления Иркутской епархией и митрополией.

«Преосвященным Иркутским и Ангарским, главой Иркутской митрополии быть епископу Братскому и Усть-Илимскому Максимилиану с поручением ему временного управления Братской епархией», говорится в решении.