Иркутскую область на «Красе России» представят две девушки

Иркутск, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Первая краса Иркутска Дарья Тютрина и вторая краса Иркутска Ксения Рыбалко представят регион на федеральном фестивале «Краса России» в Москве. Мероприятие состоится в феврале 2019 года, рассказала 20 декабря на пресс-конференции директор конкурса Краса России в Иркутске Елена Гилёва.

Она рассказала, что региональный этап конкурса состоит из кастинга, фитнес-марафона, талант-шоу и самого финала. Участницы отбирались по нескольким критериям, в том числе, рост должен быть от 170 см, девушки не должны быть замужем и старше 25 лет.

– Конкурс мы делаем не первый год и в этом году он был самым лучшим. Кроме того, это единственное в Иркутске мероприятие, которое отправляет девушек в Москву. Сложностей особых не было, всё прошло гладко, – говорит Елена Гилёва.

Она добавила, что ежегодно в Москве на финальном этапе каждый регион представляют по две-три девушки. Впрочем, от Иркутской области призовых мест давно никто не брал.

Кстати, напомним, Красой Иркутска стала 18-летняя Эвелина Мурзина. Она также, возможно, отправится в Москву, но точно пока поедут Дарья Тютрина и Ксения Рыбалко.

Дарья Тютрина, кстати, стала победительницей этапа «Талант-шоу». Она выступала с песней, которую сама сочинила, и в платье ручной работы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Сегодня утром я проснулась от осознания того, что завтра предстоит важный день. День, к которому я и ещё 15 девушек готовились почти 3 месяца! За это время мы посетили много мастер-классов, познакомились с интересными и творческими людьми, и, конечно же, каждый день работали над собой. Лично для меня, финал Красы - это экзамен жизни, уроки которой мне очень понравились! Подведу небольшие итоги: 1. Нашла приятное для развития окружение и атмосферу 2. Не было такого, что я "не хотела" идти на какой-то мастер-класс или ехать куда-нибудь 3. Приняла своё тело, и поняла, как важно работать не только над внутренними качествами, но и внешними 4. Узнала много полезных штучек по уходу за собой! 5. Похудела на - 6кг 6. Стала больше улыбаться 7. Возобновила своё любимое дело - музыку! 8. Поняла, что нужно брать всё от каждого момента, быть смелее и увереннее 9. Обрела классных подруг❤ 10. а конкурс +2 платья, +1 туфли, +1 мудборд, +1 песня собственного сочинения и ещё много много всего... Спасибо всем, кто помогал, поддерживал, голосовал и просто наблюдал! Но самое интересное и красивое ещё впереди ! ! ! Вы можете приобрести билеты на финал, которой пройдёт завтра, 12 декабря, 20:00 в @mirage_rest @krasairkutsk @samolovskikh_official @miss__elen_ @evabraginceva @krotpavel @dari_tar @mikhail_galoshin @worldclassirk @dvastilista @telesem_irkutsk @siberiondance @kuashaka @dance_irkutsk #КрасаРоссии2018 #красаиркутска #красароссии #конкурс #мастеркласс #Иркутск #модель #model #modeling #irk #best #bestmoment #beautiful #happy #like #following #followforfollowback Публикация от Дарья Тютрина 《 Dz 》 (@daisy.forbez) 10 Дек 2018 в 8:54 PST

– Я считаю, что песню нужно доработать, записать в хорошем качестве. Я выступала только с гитарой, но нужно более современное звучание. Также нужно придумать другой фасон платья, – рассказала 19-летняя студентка ИРНИТУ, которая пару лет назад переехала в Иркутск из Тулуна.

Ксении Рыбалко 22 года, она родом из Черемхово и сейчас учится в БГУ на юриста. В будущем девушка намерена заняться военной журналистикой, а пока готовится к «Красе России».

Фото с сайта конкурса «Краса Иркутска»

– Так как это финальный этап в Москве, представительницы будут со всех городов, нужно готовиться по максимуму. Я сейчас начала больше заниматься спортом, правильно питаться и высыпаться. Творческий номер нужно ещё проработать и продумать его с точки зрения подачи, – поделилась она.

Кстати, как рассказала Елена Гилёва, организаторы регионального этапа запускают новый благотворительный проект «Миллион добрых дел». Мероприятия проходят уже сейчас, в предновогодний период. В будущем планируется, что партнёры проекта будут ежемесячно совершать добрые дела – проводить праздники пенсионерам, дарить подарки нуждающимся детям, помогать животным и так далее.